В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Российские и украинские туристы пострадали при аварии автобуса в Египте
На юге Синайского полуострова в Египте перевернулся автобус, пострадало более 35 туристов, среди которых граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана, сообщает Cairo24.
Авария произошла в Рас-Сидре на юге Синая. Пострадал 31 российский и украинский турист, а также туристы из Казахстана и Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cairo24.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре при пожаре в отеле в Анталье пострадали трое россиян. Кроме того, трое граждан России получили легкие травмы в результате аварии с туристическим автобусом, перевозившим их в аэропорт Даламан. В сентябре российские туристы попали в ДТП в Египте.