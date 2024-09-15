На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Посольство России взяло на контроль ситуацию с попавшими в ДТП россиянами в Египте
Посольство России в Каире подтвердило ДТП на трассе Суэц – Каир с участием российских граждан, и сообщило о предоставлении необходимой помощи пострадавшим.
Как отметили в диппредставительстве, российские туристы «получили травмы различной степени тяжести», часть из них госпитализирована в медицинские учреждения Суэца. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего и держит ситуацию под контролем. Для оказания содействия на место происшествия был направлен консульский сотрудник, передает ТАСС.
«Посольство оказывает гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», – говорится в заявлении диппредставительства.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте пострадал 21 турист из России.