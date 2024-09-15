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    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    4 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    16 комментариев
    15 сентября 2024, 10:47 • Новости дня

    Посольство России взяло на контроль ситуацию с попавшими в ДТП россиянами в Египте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Каире подтвердило ДТП на трассе Суэц – Каир с участием российских граждан, и сообщило о предоставлении необходимой помощи пострадавшим.

    Как отметили в диппредставительстве, российские туристы «получили травмы различной степени тяжести», часть из них госпитализирована в медицинские учреждения Суэца. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего и держит ситуацию под контролем. Для оказания содействия на место происшествия был направлен консульский сотрудник, передает ТАСС.

    «Посольство оказывает гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», – говорится в заявлении диппредставительства.

    Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте пострадал 21 турист из России.

    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

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    13 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

    Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

    Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

    Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утилизационного сбора в России не повлияет на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники за счет реализуемых мер господдержки.

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    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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    12 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    В Финляндии опроверли запуск с ее территории БПЛА для атак на Мурманск

    Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия не допускает использования своей территории для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.

    «Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.

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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России

    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским

    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии

    Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии

    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.

    Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.

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    13 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Во Франции призвали прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Филиппо призвал прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж должен принять во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение Запада на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать войну НАТО с РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Вечерняя Москва».

    Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

    Накануне Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

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    12 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани

    Путин: Москва ждет визита главы Ирана в Россию для подписания большого договора

    Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор на саммите БРИКС в Казани
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

    «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента господина Масуда Пезешкиана, и ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС. Думаю, мы найдем время и для отдельной двусторонней беседы. Как уже говорил в телефонном разговоре с избранным президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства», – сказал российский лидер на встрече с секретарем Совбеза Ирана Али Ахмадианом, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил, что дружественные отношения Москвы и Тегерана обрели дополнительную динамику в последние несколько лет, передает ТАСС.

    В четверг российский лидер принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Встреча состоялась в Овальном зале, в ней также принял участие секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Ранее Иран заявил о возможном заключении договора с Россией на саммите БРИКС.

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    13 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    «Цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ подчеркнула, что быстрого выравнивания цен ожидать не стоит. «Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое главное», – пояснила она.

    Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 19%. При этом Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре 2024 года, а также инфляцию выше ожидаемого.

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    12 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Российские студенты создали и передали военным подавители дронов «Гроза-броня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народные изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта разработали и передали российским военнослужащим партию из 80 устройств «Гроза-броня», предназначенных для подавления БПЛА.

    Всего в ближайшие месяцы Народный фронт передаст военным около 200 систем РЭБ этой модификации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал инженер производства «Гроза», 95% сотрудников которого – студенты, «Гроза-броня» – это подавитель беспилотников, который устанавливается на тяжелую технику и защищает ее от FPV-дронов, при включении РЭБ они теряют управление и падают, не долетая до цели. Производство также занимается изготовлением окопных РЭБ, защищающих опорные пункты и укрепления от гражданских дронов-разведчиков.

    «Реакция от бойцов исключительно положительная, все довольны. Кулибин-клуб существенно помогает в разработке и доработке уже существующих подавителей, а также помогает достать нужные комплектующие и наладить связи с другими разработчиками», – отметил инженер.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

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    12 сентября 2024, 20:18 • Новости дня
    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал одним из кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев может войти в совет директоров компании «Ростелеком», следует из материалов к годовому общему собранию акционеров компании.

    В список кандидатов также попали глава Минцифры Максут Шадаев, действующий президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, первый загендиректора ВГТРК Антон Златопольский и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, передает ТАСС.

    Планируется, что собрание акционеров компании состоится 16 сентября этого года.

    Ранее президент России Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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