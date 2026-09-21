Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы

Собянин: Попытки Киева сорвать российские выборы провалились

Tекст: Елизавета Шишкова

Попытки Киева помешать проведению голосования в России оказались безуспешными, заявил Собянин, передает РИА «Новости». Выступая на пленарной сессии XI Московского финансового форума, столичный градоначальник подчеркнул, что граждане продемонстрировали высокую активность.

«Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось», – сказал мэр Москвы.

Собянин добавил, что общество консолидировалось, а уровень доверия к власти остается высоким. Это обязывает руководство города активно решать проблемы, поставленные избирателями.

Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах в Государственную думу составила рекордные 56,6%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать голосование.

Внешнее давление лишь сплотило российское общество.