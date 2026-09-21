Юрист объяснил правила написания безопасных негативных отзывов в интернете

Юрист Арифулин объяснил правила написания безопасных негативных отзывов в сети

Tекст: Ольга Иванова

Негативные отзывы в интернете должны опираться на реальные факты и не содержать оскорблений, отметил Арифулин, передает «Газета.Ru». Юрист пояснил, что клиенты имеют полное право делиться своим опытом на различных платформах, однако стоит различать личное мнение и прямые обвинения.

«Последствия зависят от содержания и формы публикации. Суд оценивает отзыв целиком и разделяет проверяемые утверждения и личное мнение. Фраза «обслуживание показалось грубым» выражает оценку. Слова «компания крадет деньги» содержат обвинение, достоверность которого придется подтверждать», – сказал он.

Эксперт предупредил, что за ложные сведения, порочащие деловую репутацию, суд может обязать автора удалить публикацию, возместить убытки и компенсировать моральный вред. Публичное оскорбление в интернете грозит штрафом от 5 до 10 тыс. рублей, а заведомо ложное обвинение может привести к уголовной ответственности за клевету.

Специалист подчеркнул, что даже в правдивых отзывах недопустимо публиковать приватные данные, такие как информация о здоровье, семье или адресе. Он посоветовал описывать конкретный опыт, указывать даты и суммы, а также сохранять чеки и переписку для юридической безопасности.

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