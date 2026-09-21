Новак сообщил о росте экспорта угля из России

Новак: Экспорт российского угля вырос на 7,2% за восемь месяцев

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Новак сообщил на оперативном совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости». «По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%», – отметил вице-премьер в ходе доклада о ситуации в угольной отрасли.

Согласно актуализированной программе развития угольной промышленности до 2050 года, добыча угля в России должна вырасти до 660 млн тонн, а экспортные поставки – до 350 млн тонн. Документ синхронизирован с энергетической стратегией страны и учитывает четыре сценария мирового спроса на уголь.

Ситуация в угольной отрасли находится на постоянном контроле кабинета министров, подчеркнул вице-премьер. Утвержденная программа обеспечивает предприятиям долгосрочные ориентиры для дальнейшего развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Россию третьей страной в мире по объемам экспорта угля.

В июле текущего года отечественные компании почти втрое увеличили поставки этого сырья в Индию.

В прошлом году турецкие партнеры более чем на четверть нарастили закупки российского каменного угля.