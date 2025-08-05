Россия увеличила экспорт каменного угля в Турцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция в июне этого года увеличила импорт каменного угля из России более чем на четверть, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статистики. В денежном выражении поставки составили 249,4 млн долларов, что на 28% выше прошлогоднего показателя за аналогичный месяц. При этом по сравнению с маем объем закупок снизился на 1%.

Суммарно за первую половину года Россия экспортировала в Турцию каменного угля на 1,55 млрд долларов – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Турция также существенно увеличила закупки российских нефтепродуктов в июне: их импорт составил 909,3 млн долларов, достигнув максимума с января. В годовом выражении объемы практически не изменились, сократившись лишь на 0,6%, однако по сравнению с маем выросли на 2,5%.

За январь-июнь этого года Турция приобрела у России нефтепродуктов на 5,08 млрд долларов, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила экспорт газа в Европу через «Турецкий поток». Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу второй раз подряд достигли исторического максимума, превысив 396 млн кубометров за неделю.