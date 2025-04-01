Экспорт газа из России в Европу по «Турецкому потоку» вырос на 16%

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным ENTSOG, в январе-марте Россия увеличила экспорт газа в Европу через «Турецкий поток» на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок составил 4,51 млрд кубометров. Однако в марте наблюдалось резкое замедление экспорта, что объясняется потеплением и увеличением импорта сжиженного природного газа Евросоюзом, передает ТАСС.

Поставки в марте сократились на 9,5% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув отметки 1,4 млрд кубометров. Это минимальное значение за месяц с июня прошлого года. «Турецкий поток» остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину.

Трубопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море и имеет мощность 31,5 млрд кубометров. Он служит для снабжения газом Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начальная точка «Турецкого потока» расположена на компрессорной станции «Русская» в районе Анапы.

В феврале поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу достигли исторического максимума, превысив 396 млн кубометров за неделю.