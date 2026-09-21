Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
Христианско-демократический союз во главе с Мерцем впервые не прошел в ландтаг
Христианско-демократический союз с Мерцем не прошел в ландтаг
Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.
Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.
Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.
При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.