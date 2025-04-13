Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
Генинспектор Бундесвера заявил о полной боеготовности к 2029 году
Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о намерении достичь полной боеготовности вооруженных сил Германии к 2029 году, подчеркнув нехватку 100 тыс. военнослужащих.
Как сообщает ТАСС, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Welt am Sonntag объявил, что вооруженные силы Германии должны достичь полной боеготовности к 2029 году. Он подчеркнул, что его главной задачей является быстрое обеспечение боеготовности войск с использованием всех доступных средств.
Бройер отметил, что в текущей ситуации Бундесверу не хватает около 100 тыс. военнослужащих. Целью остается увеличение численности армии до порядка 200 тыс. действующих военных. По его словам, уже сформирован постоянный резерв численностью 60 тыс. человек.
Он также выразил надежду на привлечение 100 тыс. резервистов из 800 тыс. вышедших в отставку бывших военных. Бройер заявил о необходимости ликвидировать пробел в 100 тыс. человек. Он связал необходимость повышения боеготовности с угрозой, предполагаемой со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии прошли протесты против размещения ракет США на территории страны. В Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35. В то же время в Германии наблюдается легкомысленный милитаризм, который проявляется в усилении военного присутствия и увеличении оборонного бюджета страны.