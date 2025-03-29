В Германии прошли протесты против размещения ракет США

В Берлине и Висбадене прошли митинги против размещения американских РСМД в ФРГ

Tекст: Мария Иванова

В Германии прошли протесты против планов США разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории страны, сообщает ТАСС.

В Висбадене, согласно данным полиции, около тысячи человек вышли на улицы, хотя организаторы говорят о 4 тыс. человек. Демонстранты несли плакаты с лозунгами против наращивания вооружений и призывами к международной солидарности.

В Берлине протесты также прошли возле Бранденбургских ворот, где десятки людей выразили недовольство планами по размещению американских ракет. Акции носили мирный характер, демонстранты выступали с транспарантами и призывами к разоружению.

Ранее США и ФРГ договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Эти средства должны быть установлены на военной базе в Висбадене, что вызвало обеспокоенность России. Москва считает, что такие действия могут спровоцировать гонку вооружений и эскалацию напряженности в регионе.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что гиперзвуковые ракеты, которые США намерены разместить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут.

Кроме того сообщалось, что США начали строительство хранилища для тактического ядерного оружия на военной базе Лейкенхит в Англии, чтобы разместить его там в ближайшие годы.