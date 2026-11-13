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Свищев назвал политическим отказ FIS дать Большунову нейтральный статус
Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса является политическим.
«Нашему трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову отказали в нейтральном статусе без каких-либо реальных оснований. Считаем это решение исключительно политическим – оно не имеет ничего общего ни со спортивным духом, ни с юридической практикой, ни со здравым смыслом», – приводит слова Свищева ФЛССР в Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу FIS отказалась комментировать причины отказа в нейтральном статусе Большунову.
Ранее Большунов сообщил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от международных турниров.