Путин назвал блестящим выступление российских батутистов на чемпионате мира

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил блестящее выступление Нартова и Пантелеева в синхронных прыжках. Он подчеркнул, что спортсмены оказались сильнее и техничнее соперников.

«В синхронных прыжках вы были сильнее, техничнее соперников, продемонстрировали лучшие качества, достойные настоящих чемпионов. Так держать», – заявил Путин в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент также направил поздравление Галине Бегим, которая завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе. Российский лидер подчеркнул, что спортсменка оправдала надежды тренеров и болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходил в китайском Нанкине и завершился 8 ноября. Сборная России выступала на соревнованиях с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сборная России по прыжкам на батуте одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

В субботу Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

Россиянин Илья Пенкин выиграл серебряную награду турнира.