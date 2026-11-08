Российские батутисты выиграли общекомандный финал чемпионата мира

Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

Tекст: Андрей Резчиков

«Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

«Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

«Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.