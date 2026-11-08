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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    8 ноября 2026, 13:11 • Новости дня

    Российские батутисты выиграли общекомандный финал чемпионата мира

    Россияне выиграли общекомандный финал чемпионата мира по прыжкам на батуте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России по прыжкам на батуте одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира в китайском Нанкине.

    По итогам выступлений российские спортсмены набрали 64 очка и заняли первое место. Второе место досталось команде Китая с результатом 59 очков, а замкнули тройку лидеров португальцы, набравшие 56 баллов, передает ТАСС.

    В составе национальной сборной золотые медали завоевали Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Кирилл Козлов, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

    Всего на турнире отечественные батутисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, что позволило им стать победителями общего медального зачета соревнований. При этом российские атлеты впервые с 2019 года соревновались под государственным флагом. В 2021 году они выступали под знаменем национальной федерации, турниры 2022 и 2023 годов пропустили, а на чемпионате мира 2025 года участвовали в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев стали обладателями золотых медалей в синхронных прыжках на чемпионате мира.

    Мария Михайлова и Анжела Бладцева завоевали золото в женских соревнованиях.

    В субботу президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на турнире в Нанкине.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    6 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Российский самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

    Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте
    @ vsambo.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В финальном поединке в весовой категории до 88 кг по боевому самбо Волков одержал победу над представителем Таджикистана Халидом Толибзодой, передает РИА «Новости».

    Ранее на том же турнире Софья Емелюкова стала обладательницей серебряной медали в спортивном самбо (весовая категория до 50 кг), а Александр Пшеничных завоевал бронзу в категории до 58 кг.

    Чемпионат мира по самбо проходит в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин из России завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    На прошлой неделе российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

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    5 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

    CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел, что Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточных доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    «Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

    Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    6 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Китайские зрители встретили российских фигуристов плакатом «Русские, вперед!»

    Болельщики подняли плакат «Русские, вперед!» на Гран-при в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Появление надписи на русском языке стало знаком поддержки отечественных атлетов. Все собравшиеся на ледовой арене зрители тепло встретили спортсменов, передает РИА «Новости».

    Ранее стали известны промежуточные результаты турнира. По итогам короткой программы на китайском этапе серии Евгений Семененко занял третье место. Его соотечественник Владислав Дикиджи показал четвертый результат.

    Во время проката Евгения Семененко на международных соревнованиях в Японии местные зрители тепло встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.

    Фигуристка Камилла Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Казани. Российская спортивная пара – Полина Шешелева и Егор Карнаухов – блестяще выступила на международных соревнованиях в китайском городе, набрав по сумме двух программ 191,84 балла.

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    7 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    IIHF до сих пор не приняла решение о допуске российских сборных до турниров

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    Международная федерация хоккея (IIHF) по-прежнему не приняла решение по допуску российских сборных до участия в соревнованиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    В федерации пояснили, что в настоящее время изучаются все доступные варианты, включая начало обсуждений с затронутыми национальными объединениями, в том числе с Федерацией хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед в интересах мирового хоккея.

    В субботу IIHF также не допустила сборные Белоруссии до участия в молодежном и взрослом чемпионатах мира 2027 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом суда, а премьер-министр Канады Марк Карни сообщил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Ранее в федерации заявляли, что возвращение россиян сопряжено со значительными трудностями, включая проблемы с визами и безопасностью.

    В четверг Спортивный арбитражный суд указал на недостаток доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей возвращения российских команд на международные турниры.

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    7 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские самбисты завоевали пять медалей в первый день ЧМ в Ташкенте

    Сборная России завоевала три золота в первый день чемпионата мира по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте российская сборная завоевала пять медалей, включая три золотые, сообщило Министерство спорта.

    На чемпионате мира по самбо в Ташкенте сборная России выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, сообщает Минспорт в своем канале.

    Чемпионами мира стали Антон Демидов (самбо слепых, до 64 кг), Алсу Насырова (самбо слепых, до 59 кг) и Демид Волков (боевое самбо, до 88 кг), завоевавший свой первый титул в 19 лет.

    Серебряную медаль получила Софья Емелюкова (спортивное самбо, до 50 кг), а бронзовую – Александр Пшеничных (спортивное самбо, до 58 кг). Турнир продлится до 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В тот же день президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил о наличии высоких шансов для включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

    В мае отечественные борцы выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси.

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    6 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Российский пловец Торопкин завоевал второе золото на юношеских Олимпийских играх

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в заплыве на 200 метров вольным стилем.

    Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 47,78 секунды, передает РИА «Новости». Второе место занял представитель Венгрии Оливер Папаи с результатом 1 минута 48,43 секунды. Бронзовую медаль завоевал мексиканец Даниэль Саборио Грилло (1 минута 49,68 секунды).

    Ранее знаменосец сборной России Богдан Торопкин уже получил две медали турнира в плавании вольным стилем. Он взял золото на дистанции 100 метров и серебро на 400 метрах.

    Летние юношеские Олимпийские игры проходят в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на этих соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Во вторник дзюдоистка Анастасия Добровольская завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 78 кг.

    В субботу российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

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    6 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Российские танцевальные дуэты заявлены на турнир в Польше

    Два российских танцевальных дуэта заявлены на турнир «Челленджер» в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два российских танцевальных дуэта внесены в заявку для участия в турнире серии «Челленджер» по фигурному катанию в Польше.

    Предполагается, что в Варшаве на лед выйдут Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

    Соревнования в Польше пройдут с 25 по 29 ноября. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов и тренеров до международных соревнований в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции.

    В начале октября Аделия Петросян и Анна Фролова завоевали медали на турнире серии «Челленджер» в Батуми. В сентябре Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в США.

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    7 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Российские самбисты завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира

    Россияне выиграли семь золотых медалей в предпоследний день ЧМ по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В предпоследний день чемпионата мира по самбо в узбекистанском Ташкенте российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

    На проходящем в Узбекистане мировом первенстве отечественные спортсмены выступают с национальной символикой. В спортивном самбо золотую медаль в весовой категории до 88 кг получил Александр Сучков, передает РИА «Новости».

    Серебряным призером турнира стал Степан Солдатенков (свыше 98 кг), а бронзу забрал Александр Зайцев (до 64 кг). В мужском боевом самбо награду высшего достоинства завоевал Артем Тадин (до 98 кг).

    У женщин в боевом самбо победы в своих весовых категориях одержали Валерия Тепышева, Софья Циброва, Вера Лоткова, Карина Черевань и Яна Полякова. Серебряная медаль досталась Мадине Сулеймановой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство спорта сообщило о завоевании российской сборной пяти медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В пятницу отечественный спортсмен Демид Волков завоевал золотую медаль турнир

    а. В мае российские борцы выиграли шесть финальных схваток на европейском первенстве в Тбилиси.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    6 ноября 2026, 19:59 • Новости дня
    Россиянки победили на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку

    МЧС Азербайджана: Россиянки выиграли чемпионат мира спасателей в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Женская сборная России заняла первое место в пожарной эстафете на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в столице Азербайджана, сообщило МЧС республики.

    В МЧС Азербайджана сообщили, что женская команда России завоевала золотые медали в дисциплине «Пожарная эстафета 4х100 метров» на проходящем в Баку чемпионате мира среди спасателей, передает РИА «Новости».

    Второе место среди женщин заняла сборная Узбекистана, а третье досталось представительницам Белоруссии. В аналогичных соревнованиях среди мужчин победу одержала команда Белоруссии, на втором месте расположился Китай, а российские спасатели завоевали бронзу.

    Награды победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские спортсмены выиграли две серебряные и одну бронзовую медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    Летом юные атлеты обновили семь мировых достижений на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Жуковском.

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