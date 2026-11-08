Устроивший стрельбу в Кракове оказался членом стрелкового клуба

Убивший людей в центре Кракова обучался в местном стрелковом клубе

Tекст: Ольга Иванова

Стрелок и его отец являлись членами стрелкового клуба «Свит», передает РИА «Новости».

«Последний раз Михаил О. был на стрельбище в конце августа, а в 2026 году – всего два раза», – рассказал представитель клуба.

Правление организации в официальном заявлении подчеркнуло, что клуб не ведет обучения тактической или боевой стрельбе. Учебно-спортивная деятельность охватывает только спортивную стрельбу в статичных дисциплинах, и нападавший никогда не проходил подготовку в области динамической стрельбы.

В субботу вечером в центре Кракова неизвестный открыл огонь из проезжающего автомобиля, убив шестерых и ранив 16 человек. Нападавший был ранен при задержании и доставлен в госпиталь, а при обыске в его доме обнаружили тела его сестры и родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек сообщил об убийстве стрелком своих родителей и сестры в собственном доме.

Польская прокуратура возбудила дело по статье о терроризме.

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая подтвердила наличие россиян среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.