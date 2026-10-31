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Российские спортсмены прошли на церемонии открытия юношеских Игр в Дакаре
Российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в столице Сенегала Дакаре.
Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на торжественной церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре, на стадионе имени Абдулая Вада, передает ТАСС.
Российские спортсмены выступят с национальным флагом и гимном в девяти дисциплинах, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.
Соревнования продлятся до 13 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в российской делегации сообщили о появлении флагов России на зданиях Олимпийской деревни в Дакаре. В сентябре российская делегация утвердила состав сборной из 13 молодых атлетов и 10 тренеров для выступления на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. Летом МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Дакаре без участия легкоатлетов.