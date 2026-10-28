Сборная России до 15 лет обыграла Южную Корею на фестивале ФИФА

«Единая Россия» взяла на контроль новые правила приема олимпиадников в вузы

Tекст: Вера Басилая

Головин сообщил, что молодые люди все чаще обращаются к парламентариям за разъяснениями в связи с готовящимися изменениями правил предоставления льгот при поступлении по результатам олимпиад и порядка распределения платных мест, проект которых подготовило Минобрнауки, сообщает «Единая Россия».

«Важно соблюсти баланс в части преимуществ у кого-либо при поступлении в вузы. Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», – подчеркнул глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

По его словам, партия считает необходимым отслеживать отражение этих изменений на положении абитуриентов и учитывать обратную связь родителей, школьников и педагогов. Комитет по молодежной политике вместе с коллегами из других профильных комитетов будет держать этот вопрос на контроле.

Головин подчеркнул, что расширение возможностей для получения высшего образования и развитие региональных вузов закреплены в Народной программе партии.

«Партия продолжит добиваться решений, которые помогают талантливой молодежи реализовать свои способности и претендовать на достойное обучение вне зависимости от места проживания. Выбор вуза должен определяться в первую очередь знаниями, способностями и осознанным решением наших школьников», – заключил Головин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов.