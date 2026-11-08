Житель Японии с ножом напал на продавца из-за обиды на общество

В Японии 33-летний мужчина ударил ножом сотрудника книжного магазина

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в воскресенье в филиале национальной книжной сети Maruzen & Junkudo в центре Осаки, второго по величине города Японии. Злоумышленник нанес удар кухонным ножом сотруднику магазина, после чего потерпевший немедленно вызвал полицию, пишет South China Morning Post.

Представители правоохранительных органов не стали вдаваться в подробности о текущем состоянии здоровья пострадавшего работника, однако подчеркнули, что никаких опасений за его жизнь в данный момент нет.

Нападавший не пытался скрыться и оставался внутри торгового помещения вплоть до момента своего задержания. Подозреваемый полностью признал вину в нападении с ножом и заявил сотрудникам правопорядка: «Я затаил обиду на общество в целом». Об этом сообщил представитель местной полиции на условиях анонимности в ходе брифинга для агентства France Presse.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Приморском крае подросток умер от удара ножом в грудь в ходе конфликта с местным жителем.

Летом в японском городе Кобе правоохранители задержали женщину за сокрытие останков расчлененного супруга.

