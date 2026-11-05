Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Медведев не разделил восторг от решения CAS по российским хоккеистам
Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что не испытывает восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.
Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.
«Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.
Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.