Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте
Российский самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте
Российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.
В финальном поединке в весовой категории до 88 кг по боевому самбо Волков одержал победу над представителем Таджикистана Халидом Толибзодой, передает РИА «Новости».
Ранее на том же турнире Софья Емелюкова стала обладательницей серебряной медали в спортивном самбо (весовая категория до 50 кг), а Александр Пшеничных завоевал бронзу в категории до 58 кг.
Чемпионат мира по самбо проходит в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин из России завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.
В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.
На прошлой неделе российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.