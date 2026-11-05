Сборная России взяла три медали на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

Tекст: Валерия Городецкая

В четверг копилка сборной России пополнилась тремя наградами во второй день мирового первенства в столице Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В напряженной борьбе россиянин Дмитрий Гребенщиков стал серебряным призером, уступив первенство коллеге из Китая. Бронза – у представителя Республики Беларусь. Женская сборная России заняла две ступени пьедестала: Арина Хворысткина – на втором месте, Олеся Ценова – на третьем. Лидировала спортсменка из Узбекистана», – сообщили агентству в ведомстве.

В первый день соревнований в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни мужская сборная России заняла все три призовых места, а женская команда принесла стране золотую и бронзовую медали. В пятницу будут разыграны награды в пожарной эстафете четыре по 100 метров.

Чемпионаты мира среди мужчин и женщин стартовали в Баку 4 ноября, в них принимают участие спортсмены из 20 государств. Российские атлеты выступают на турнире в статусе действующих чемпионов мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

В прошлом месяце женская сборная России по дзюдо выиграла две бронзовые медали на проходящем в Баку мировом первенстве.

Летом на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье юные атлеты обновили семь мировых достижений.