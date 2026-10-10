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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 18:46 • Новости дня

    Россияне Семьянова и Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте

    Россияне Семьянова и Николаев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спортсмены Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах.

    В финале турнира российские стрелки показали результат в 36 очков, установив новый рекорд Европы, передает РИА «Новости».

    Серебряные медали завоевали представители Словакии Зузана Рехак-Штефечекова и Эрик Варга, набравшие 33 очка. Бронза досталась чешским спортсменам Зине Грдличковой и Иржи Липтаку с результатом 24 очка.

    Чемпионат Европы в Греции стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Российская пловчиха Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на втором этапе Кубка мира на короткой воде, проходящем в Ташкенте.

    В субботу пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем.

    Российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми

    В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

    Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.

    Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.

    Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.

    Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.

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    9 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге арестовали в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест Дмитрия Яковлева, подозреваемого в попытке устроить взрыв на железнодорожной станции по заданию запрещенной террористической организации «Легион Свобода России».

    Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева до 7 декабря 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По версии следствия, Яковлев не позднее 5 мая 2025 года вступил в контакт с представителем террористической организации. В октябре 2026 года он провел разведку на станции «Георгиевская», а 4 октября получил инструкции по подрыву релейного шкафа.

    Далее Яковлеву сообщили о месте расположения тайника с самодельным взрывным устройством. Он направился к нему 8 октября для совершения взрыва, но был задержан в районе поселка Жары Тосненского района Ленинградской области сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Чувашии приговорил к 13,5 года колонии мужчину, поджегшего трансформаторную подстанцию.

    В тот же день военный суд назначил сроки от 11 до 26 лет лишения свободы группе поджигателей российской авиатехники.

    В понедельник житель Кубани получил 12 лет колонии за совершение трех диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

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    9 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    МЧС сообщило о 19 иностранцах на севшем на мель в Калининградской области судне

    МЧС: На севшем на мель в Калининградской области судне находятся 19 иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    На грузовом судне, севшем на мель из-за шторма в Янтарном Калининградской области, находятся 19 иностранных граждан, сообщили в региональном управлении МЧС.

    «На судне находятся 19 человек, сигналы помощи и бедствия не подают», – сообщил ТАСС источник в ГУ МЧС по региону.

    По предварительным данным ведомства, весь экипаж состоит из иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма. В тот же день стало известно, что экипаж судна не стал запрашивать помощь.

    Летом швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.

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    9 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Лантратова потребовала от ООН реакции на удар ВСУ по миссии МККК под Донецком

    Tекст: Денис Тельманов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием отреагировать на удар украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста под Донецком.

    Украинские беспилотники атаковали грузовик гуманитарной миссии, который находился рядом со складом, написала Лантратова в Max. Она подчеркнула, что машины были отмечены символикой организации, поэтому удар не мог быть случайностью.

    «Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям», – заявила омбудсмен.

    Лантратова напомнила, что умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка перейти от слов к делу, добавив, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем без исключений и двойных стандартов.

    Политик добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР для организации встречи с представителями гуманитарной миссии. Все собранные материалы будут направлены в компетентные органы и ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА на район девятиэтажек в Донецке.

    В четверг беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в городе.

    Во вторник в Донецке ввели веерные отключения света после украинских атак.

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    9 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 следовавших в Москву рейсов из-за временных ограничений в столичных авиагаванях.

    Аэропорт Чкалов выступил в качестве главного запасного аэродрома московского авиаузла на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижегородской авиагавани.

    «На текущий момент принято 18 рейсов», – сообщили в аэропорту.

    С пассажирами перенаправленных самолетов работают представители авиакомпаний, все службы переведены в усиленный режим. В терминале предусмотрены питьевые фонтанчики, при необходимости устанавливаются кулеры с водой и мягкий инвентарь для отдыха. К настоящему моменту временные ограничения в аэропортах Москвы сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Жуковский изменил расписание рейсов из-за введенных ограничений.

    Во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы. Четыре самолета из Турции развернулись на пути в российскую столицу.

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    9 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области двое мужчин погибли и еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на легковой автомобиль.

    В селе Ясные Зори Белгородского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего двое мужчин скончались на месте от полученных травм, сообщает оперштаб региона в Max.

    Еще двух пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у второго выявлены осколочные ранения и ожоги головы, лица, а также грудной клетки. Отмечается, что атакованный автомобиль полностью сгорел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг женщина погибла при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Жертвой других ударов по региону в тот же день стал и ребенок.

    В среду мужчина получил ранения в результате атаки дрона на местное предприятие в области.

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    9 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязани начались поиски четырехлетнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на отряд «ЛизаАлерт».

    Рост мальчика – 98 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения на нем были черные штаны, серая кофта с рисунком и белые кроссовки. В опубликованной ориентировке отмечается, что для поисков ребенка требуется помощь добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей.

    В апреле в Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика.

    В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии 11-летнего ребенка.

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    9 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Калужской областью

    Шапша: Силы ПВО уничтожили еще 18 дронов в небе над Калужской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали еще 18 беспилотников над территориями нескольких районов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    Воздушные цели были перехвачены в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Кировским, Сухиничским и Ферзиковским муниципальными округами, а также на окраине областного центра, сообщил Шапша в Max.

    Глава региона добавил, что на местах падения обломков в настоящее время задействованы оперативные группы. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате атаки беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

    Во вторник российские силы ПВО сбили 46 дронов над территорией области.

    На прошлой неделе ночная атака украинских аппаратов на областной центр привела к ранениям людей.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    9 октября 2026, 20:39 • Новости дня
    ФАС заключила соглашения с независимыми АЗС в 35 регионах для стабилизации цен

    ФАС: В 35 регионах заключены соглашения с АЗС о стабилизации цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с независимыми операторами автозаправочных станций в 35 российских регионах о сдерживании стоимости топлива.

    Антимонопольное ведомство оказало содействие местным властям и компаниям в подписании 93 документов, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

    Из них 20 соглашений заключены с крупными операторами, владеющими более чем 20 заправками в своих субъектах. В их число вошли Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская и другие области, а также ряд республик и краев.

    Документы оформляются в рамках правительственного постановления о сдерживании цен. Первые соглашения были подписаны в августе и сентябре, а служба намерена продолжить оказывать сторонам необходимую консультационную и организационную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевая цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 0,3%.

    В субботу правительство разрешило учитывать поставки на АЗС в нормативе продаж бензина. В прошлом месяце снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе.

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    9 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили два судна с военными грузами для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и поразили два морских судна, которые перевозили грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

    В результате этих ударов в порту Черноморск был поражен сухогруз. В ведомстве уточнили, что данное судно доставляло грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск.

    Кроме того, еще один сухогруз был поражен непосредственно на переходе морем. Отмечается, что это судно доставляло грузы военного назначения в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз украинских войск в «водовоз».

    Во вторник Вооруженные силы России поразили порты и сухогруз в Одесской области.

    В понедельник российская армия нанесла удар по порту Вилково и электроподстанции в Харьковской области.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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