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Россияне Семьянова и Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте
Россияне Семьянова и Николаев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе
Российские спортсмены Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах.
В финале турнира российские стрелки показали результат в 36 очков, установив новый рекорд Европы, передает РИА «Новости».
Серебряные медали завоевали представители Словакии Зузана Рехак-Штефечекова и Эрик Варга, набравшие 33 очка. Бронза досталась чешским спортсменам Зине Грдличковой и Иржи Липтаку с результатом 24 очка.
Чемпионат Европы в Греции стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Российская пловчиха Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на втором этапе Кубка мира на короткой воде, проходящем в Ташкенте.
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