Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
FIS предоставила нейтральный статус еще 12 лыжникам из России
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам, разрешив им выступать на турнирах в сезоне-2026/27.
Допуск к международным соревнованиям получили Екатерина Булычева, Ульяна Лебедева, Наталья Крамаренко, Анна Сергеева, Иван Безматерных, Глеб Беляев, Арсений Власов, Андрей Зародов, Павел Козадаев, Егор Рудый, Дмитрий и Виктор Жуль, передает ТАСС.
В сентябре FIS утвердила процедуру подачи заявки для российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Организация убрала из правил положение о непредоставлении статуса спортсменам, числящимся в аффилированных структурах вооруженных сил или органов безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии планов препятствовать участию россиян в соревнованиях.
Во вторник FIS предоставила нейтральный статус десяти лыжникам из России, в том числе чемпионке страны Алине Шалабоде.
В субботу председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о получении нейтрального статуса более чем 200 представителями России.