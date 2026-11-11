Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде

Tекст: Вера Басилая

Российская команда занимает третье место в медальном зачете. В заключительном для россиян виде программы чемпионы Игр в личном многоборье Даниил Смирнов и Полина Дмитриева не сумели пройти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России была представлена 13 спортсменами и выступила с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье.

В воскресенье Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Сенегале.