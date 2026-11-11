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    Москва начала переустройство европейской безопасности
    Умер посол России в США Дарчиев
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    66 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    11 ноября 2026, 23:35 • Новости дня

    Массовые шествия завершили первую за 14 лет всеобщую забастовку в Испании

    Более 120 тыс. человек приняли участие во всеобщей забастовке в Мадриде

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая за 14 лет общенациональная всеобщая забастовка в Испании завершилась массовыми шествиями, в которых, по данным правительства, приняли участие около 120 тыс. человек в Мадриде.

    Многотысячное шествие стало кульминацией протестного дня, который сопровождался пикетами, перекрытиями дорог и перебоями в работе транспорта. В Мадриде участники прошли от района вокзала Аточа в сторону площади Испании, передает РИА «Новости».

    Во главе колонны шли представители движения арендаторов с требованиями обеспечить доступное жилье, достойные зарплаты и пенсии. По оценкам властей, на улицы столицы вышли порядка 120 тыс. человек, однако организаторы акции оценили число участников в 400–500 тыс.

    Протестующие поднимали над головами ключи от домов и скандировали лозунги против высоких цен на аренду, крупных инвестиционных фондов и агентств недвижимости.

    Аналогичные митинги состоялись в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе и других городах. Акция протеста проходит менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов в Испании, которые назначены на 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду крупнейшие профсоюзы Испании призвали рабочих выйти на забастовку из-за недовольства ценами, зарплатами и жилищным кризисом.

    В центре Мадрида полиция применила силу против перекрывших движение участников акции. В результате столкновений правоохранительные органы задержали 34 человека в различных городах страны. Бастующие в Барселоне ворвались в телестудию и сорвали прямой эфир.

    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    11 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

    Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет

    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

    Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.

    «Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.

    Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.

    В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    11 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Португалии осудили заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Лиссабон считает Россию менее актуальной угрозой из-за удаленности страны, сообщает Politico.

    Министерство иностранных дел Португалии выразило сожаление по поводу слов Рютте, подчеркнув, что правительство и народ страны всегда четко понимали, «на какой стороне истории они стоят», пишет Politico.

    Ранее Рютте в интервью нидерландскому телевидению заявил, что страны Южной Европы, такие как Испания и Португалия, воспринимают российскую угрозу как отдаленную. По его словам, он часто напоминает союзникам, что новые российские ракеты могут достичь Лиссабона всего на пять минут позже, чем Варшавы.

    Представитель НАТО Эллисон Харт пояснила, что все союзники признают Россию угрозой, а генсек лишь подчеркивает близость этой угрозы для широкой публики.

    Согласно данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года Испания предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 1,5 млрд евро, а Португалия – на 390 млн евро. При этом весенний опрос показал, что 92% португальцев и 82% испанцев считают конфликт на Украине угрозой безопасности ЕС, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 76%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности стран НАТО и ЕС уклониться от оказания помощи Украине. СМИ сообщили о нежелании европейских соседей России передавать Киеву зенитные комплексы Patriot из-за собственных нужд. В мае возможное завершение конфликта назвали причиной риска резкого сокращения поддержки Киева европейскими соседями.

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    11 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Мединский связал участие Европы в переговорах с пробуждением совести
    Мединский связал участие Европы в переговорах с пробуждением совести
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители европейских государств смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине после того, как у них проснется совесть, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

    «Как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров», – сказал Мединский по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил об отсутствии встреч переговорной группы России с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров.

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    11 ноября 2026, 16:11 • Новости дня
    Чехия захотела увеличить добычу газа на Украине до миллиарда кубометров

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита во Львов обсудил расширение добычи чешскими компаниями украинского газа до 1 млрд кубометров.

    По его словам, Прага рассчитывает на расширение работы чешской энергетической компании во Львовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Предприятие работает на украинском рынке с 2014 года.

    «Мы бы хотели, чтобы добыча продолжалась и расширялась на другие регионы Украины, и чтобы мы вышли с сотен кубических метров, например, к миллиарду кубических метров газа. В конечном итоге этот газ мог бы использоваться и в Чехии», – заявил Гавличек.

    Вице-премьер прибыл на территорию Украины во главе делегации представителей чешских деловых кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о подготовке Прагой специальной миссии предпринимателей для получения лицензии на добычу украинского газа.

    Спикер парламента Чехии Томио Окамура предложил рассмотреть возможность диверсификации поставок энергоресурсов в сторону России для снижения цен.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о желании финнов вернуть российских спортсменов

    Финский политик Мема рассказал о тоске сограждан по спортсменам из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что жители Финляндии соскучились по российским спортсменам и хотят их возвращения на местные соревнования.

    «Люди скучают по участию России в соревнованиях в Финляндии. Как мне часто говорят, соревнования уже не кажутся прежними с тех пор, как Россия не участвует», – рассказал финский политик РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Петтери Орпо сообщил о подготовке законодательных изменений для запрета на въезд российских атлетов в страну. По данным телерадиовещателя Yle, соответствующее решение планируется принять на заседании правительства в четверг.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали проявление финскими властями двойных стандартов в сфере спорта и продвижение дискриминационных подходов. По словам дипломатов, политизация спорта становится в Финляндии новой нормой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска в страну российских спортсменов.

    В пятницу власти Финляндии анонсировали подготовку дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом намерения финских властей ограничить въезд атлетов из России на территорию Шенгенской зоны.

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    11 ноября 2026, 15:00 • Новости дня
    Мединский посоветовал европейцам поучиться у США желанию мира

    Мединский посоветовал посланникам Европы поучиться реализму у американцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби посоветовал европейцам перенять у американских коллег реализм и стремление к миру.

    Глава российской делегации заявил, что европейцам «полезно было бы поучиться» у американских посланников здравому смыслу, реализму и желанию достичь мира, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Служба внешней разведки Украины сообщила о планах украинской делегации встретиться с европейскими партнерами после переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов рассказал об отсутствии у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    11 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Жилищный кризис превратил выборы в Испании в референдум по ценам на жилье

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес сделал ставку на тему доступности жилья на фоне первой за 14 лет всеобщей забастовки и досрочных выборов, пишет Politico.

    Испания готовится к первой за 14 лет всеобщей забастовке, которая пройдет в среду, за несколько недель до досрочных парламентских выборов, при этом главным поводом для протестов и политической борьбы стал кризис с доступностью жилья, сообщает Politico.

    Поводом для всплеска возмущения стало сентябрьское выселение пожилой женщины из дома в Мадриде, где она прожила с 1956 года: после этого сотни тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, Санчес внес в парламент откладывавшийся законопроект о жилье, а после его провала решил назначить досрочные выборы.

    «У каждого поколения есть своя борьба, – заявил Санчес на митинге после объявления выборов. – Наша – это жилье, и мы решим эту проблему, опираясь на силу народа». Премьер призвал избирателей выступить против «спекулятивных практик» крупных инвесторов и защитить мелких собственников и арендаторов.

    По данным Eurostat, в 2015–2025 годах средние цены на жилье в Испании выросли на 80%, тогда как зарплаты увеличились только на 30%, а к середине 2026 года стоимость домов примерно удвоилась по сравнению с 2015 годом; при этом многие молодые испанцы вынуждены жить с родителями дольше 30 лет, а в исторических центрах до 45% рынка аренды занимают туристические объекты.

    Эксперты связывают корни кризиса с периодом после финансового кризиса 2008 года, когда крупные инвесторы начали скупать недвижимость и разогнали цены, а рост населения в крупных городах, дефицит социального жилья и расширение туристической аренды усилили давление на рынок; при этом в ряде стран Восточной Европы и других государствах ЕС рост цен и арендных ставок оказался даже выше, и тема доступности жилья уже стала ключевой на выборах в Берлине и Нидерландах и может доминировать в европейской политике в ближайший год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе испанские стражи порядка снесли палаточный лагерь протестующих против жилищного кризиса в Мадриде. В прошлом месяце лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль назвал досрочные выборы последним шансом для Испании. Испанский премьер Педро Санчес назначил досрочные выборы после скандала вокруг выселения бездомной пенсионерки в Мадриде.

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    11 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Захарова: Европейским режимам нечего делать на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейским странам с их ущербным подходом нечего делать за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.

    «То, что эти маневры отрабатывались и стартовали накануне возобновления в Абу-Даби консультаций, переговоров по урегулированию конфликта в формате «Россия, США, Украина», мне кажется, в очередной раз подтверждает, что европейским режимам просто… с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью, нечего за этим столом делать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, недавние учения многонациональных сил для Киева были посвящены размещению европейского вооруженного контингента на Украине после завершения боевых действий. Дипломат подчеркнула, что подобный сценарий категорически неприемлем для Москвы.

    Она добавила, что Евросоюз и НАТО направили в Абу-Даби многочисленную, но не слишком представительную группу, которую можно назвать «туристической».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Она призвала европейскую делегацию объяснить цель визита в Абу-Даби.

    Во вторник Захарова напомнила о сохранении трехстороннего формата консультаций в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    11 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к контактам с лидерами стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам с мировыми лидерами, в том числе с европейскими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет решений относительно участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах. Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поговорить с российским лидером на саммите G20 в Майами, если Путин приедет на мероприятие.

    По словам пресс-секретаря президента, в данный момент нет конкретного видения общения России с Европой, но на каком-то этапе этот вопрос будет обсуждаться. При этом Песков отметил, что Москва слышит заявления европейских политиков, которые не указывают на их желание способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Мерц заявил об отсутствии намерения уклоняться от возможной встречи с Путиным на полях декабрьского саммита G20.

    В конце прошлого месяца Песков сообщил об отсутствии запросов на телефонные разговоры с Путиным от большинства лидеров европейских государств за последние дни.

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    11 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для Москвы категорически неприемлем сценарий размещения на Украине европейского вооруженного контингента после завершения боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.

    В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.


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    11 ноября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мединский: Система безопасности в Европе должна быть справедливой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал создание новой комплексной системы безопасности в Европе главной задачей на ближайшие десятилетия.

    Москва ставит перед собой цель сформировать новую, современную и справедливую архитектуру европейской безопасности, заявил Мединский в интервью «Вестям».

    «Задача в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой и Потсдамом, которая будет пронизана духом Хельсинки 75-го года и которая будет отвечать новым современным реалиям, которая будет справедлива», – заявил помощник президента.

    По его словам, если эта система будет создана, мир на европейском континенте будет обеспечен «на десятилетия, а может быть, и на века».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Мединский подчеркнул необходимость полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также заявил, что Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до подписания соглашения о прекращении огня на Украине.

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