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    6 октября 2026, 22:50 • В мире

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Решение испанского премьера Педро Санчеса назначить досрочные выборы в парламент – это почти гарантированное политическое самоубийство неординарного лидера, которого пытались убрать власти США, НАТО, ЕС и Израиля. Но то, что не получилось у них, удалось скромной старушке.

    Пока еще премьер-министр Испании Педро Санчес весь свой третий срок занимал чужое место.

    Предыдущие выборы в 2023 году выиграла правоконсервативная Народная партия (НП) под руководством Альберто Нуньеса Фейхоо, обойдя правящих социалистов Санчеса на полтора процента. Но тот стал премьером снова, заключив довольно грязную сделку с каталонскими сепаратистами – амнистия ряда вожаков в обмен на поддержку в парламенте.

    С тех пор левая коалиция полураспалась, но Санчес отказывался от досрочных выборов. Немудрено: претензий к экономической ситуации в Испании и лично к премьеру столько, что тот же фокус с сепаратистами вряд ли удастся повторить. Вероятно, после голосования в ноябре власть все-таки перейдет к Нуньесу и коалиции НП с партией ультраправых скептиков Vox. Справедливость таким образом восторжествует, а вот экономика вряд ли – к этому не видно поводов ни при правом правительстве, ни при левом.

    Но тем, кому вся испанская экономика одинаково фиолетова, Санчеса будет по-своему не хватать как примечательного элемента мирового политпейзажа. Внутри страны он, как политик, и подловат, и жуликоват: работу его правительства сопровождали коррупционные скандалы, в том числе с участием супруги премьера. Но

    на международной арене Испания добилась влияния большего, чем когда-либо с тех пор, когда американцы США добили их империю.

    С учетом его взглядов на конфликт вокруг Украины, Санчес человек пропащий – из тех, кто поддерживал и Киев, и все попытки ограбить Россию. Но мотором этого процесса, как немецкий канцлер Фридрих Мерц или французский президент Эммануэль Макрон, он не был в силу того, что война на востоке Европы не могла стать приоритетом для одной из самых западных ее стран. Мадрид интересовался другим и мыслил глобальнее.

    Прежде всего Санчес – ведущий агент влияния Китая в Евросоюзе. Политик, которого в Пекине пометили как того, через кого лучше всего вести большие дела в ЕС. Раньше на эту роль рассматривался Макрон, но он не оправдал вообще ничьих надежд. А вот Санчес пусть не испанские, но китайские, кажется, оправдал. Экономические успехи его кабмина (а они все же были, например, сокращение безработицы) во многом следствие расширения сотрудничества с Поднебесной.

    В то же время (но лишь частично – по той же причине) Санчес стал названым врагом для тех, кому Мадрид обычно друг: США, НАТО, Израиля и Евросоюза в лице комиссаров Урсулы фон дер Ляйен.

    На третьем сроке испанский премьер из энтузиаста европейского проекта переродился в главного критика Брюсселя слева. А в Североатлантическом альянсе он вообще единственный, кто бунтует по вопросу увеличения национальных военных бюджетов до 3% (а в перспективе до 5%) от ВВП. Максимум, что из него вытянул генсек НАТО Марк Рютте, это 2,2% при нынешних 1,8%.

    Из-за этого, а также из-за деятельного осуждения войны с Ираном, Санчеса возненавидел президент США Дональд Трамп, что будет иметь для Мадрида последствия. Поскольку Рютте опасается спорить с «папочкой», он по сути согласился на реформу альянса, при которой выделят «неполноценных членов». Испанию в том числе.

    Таким вот ухарем, раскалывающим Запад изнутри, Санчес и запомнится. Но в России накрепко запомнят также то, что на краеугольный украинский вопрос его бунтарства не хватило. Раз так, нет повода делать вид, будто испанский премьер – хороший человек. Просто его ненавидели многие наши противники, а он пытался выделиться как действующий президент Социалистического интернационала, который сейчас стоит на антиамериканских и антиизраильских позициях.

    Как следствие, Санчес стал целью масштабного международного заговора, включавшего интервенцию: нелегалов, на несколько дней захвативших город Сеута, специально свозили к границе марокканские власти (предположительно, по просьбе США и Израиля).

    Миграционный кризис – одна из причин, по которым у Санчеса критично мало надежд остаться премьером на третий срок. Власть буквально уплывает к коалиции НП и Vox, чье название – отсылка к латинской максиме Vox populi vox dei («Глас народа – глас Божий»).

    Тем не менее он мог бы оставаться премьером до июля. А причина, по которой все-таки перенес выборы на конец ноября, не касается ни США, ни НАТО, ни Израиля, ни ЕС, ни Марокко. Ни у кого из них не получилось добиться досрочного ухода Санчеса. А у скромной 87-летней мадридской пенсионерки Марикармен Абаскаль получилось.

    Испанцы погружены во внешнюю политику меньше других крупных европейских наций: англичан, немцев, французов, поляков, итальянцев. У них собственный, сугубо внутренний счет к Санчесу – обострение дефицита жилья на фоне роста стоимости жизни. Донью Абаскаль по решению суда насильно выселили из квартиры, которую ее семья снимала 70 лет по долгосрочному договору аренды. Причина – выкуп дома инвестиционной компанией, которая подняла арендную плату более чем втрое, что для пенсионерки заведомо неподъемно.

    Выселению сопротивлялся полноценный палаточный майдан, переросший в протесты по всей стране. Санчес хотел ответить законом, расширяющим права арендаторов, но не смог его продавить через полумертвую коалицию. Потому и уходит, но попытается остаться: именно жилищный вопрос, а не ЕС, НАТО, Украина или Марокко, заявлен как главный в предвыборной кампании. А то, что народ законопроект по жилью скорее поддерживает, последний шанс Санчеса уцепиться за власть.

    Для России этот его маневр может иметь последствия из-за того, что Испания остается заметным держателем противоракет к системам «Пэтриот», а они из-за приближающейся зимы и общемирового дефицита крайне нужны Киеву.

    Из-за истории с Марокко и ссоры с США, которые как минимум при Трампе такой расход Мадриду компенсировать не станут, уговорить Санчеса на передачу противоракет Украине в преддверии выборов трудно. Но теперь выборы пройдут еще до того, как наступит календарная зима, что развяжет руки любой из победивших партий, если их заново не свяжут евроскептики из Vox (они на победу не претендуют, но на национальный рекорд по голосам – да).

    В том числе поэтому желать удачи на выборах любой из основных сил – НП и социалистам – мы не будем. Тем более скучать по Санчесу. Но это не отменяет того, что на фоне многих своих коллег из Европы он хотя бы выглядел как политик с масштабом, а не как клерк, которого зачем-то назначили канцлером Германии, или пустышка, президентствующая во Франции. У испанских собственная гордость.

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