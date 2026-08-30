Марокко и США позарились на кусок Испании

Tекст: Геворг Мирзаян

В королевском дворце Рабата министр Марокко по делам ислама Ахмед Туфик призвал к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты.

Испанские власти категорически отказываются даже обсуждать с Марокко судьбу этих городов, пусть даже они и находятся не на Иберийском полуострове, а на марокканском побережье. Когда Испания в ходе объявления независимости Марокко в 1956 году передавала под контроль Рабата т.н. Испанское Марокко и Сектор Тарфая, Сеута и Мелилья оставались под властью Мадрида. Испанцы не считали эти крепости, захваченные христианами в 1415 и в 1497 годах, колониальными владениями, следовательно, отвергли их деколонизацию по программе ООН.

Казалось бы, зачем Марокко выставлять эти претензии, если очевидно, что города она не получит ни дипломатическим путем, ни военным? Затем, что в данном случае важна сама претензия, а не результат.

«Никто не будет пытаться захватить эти территории, как было с Аргентиной и Фолклендами. Но вот использовать их через всякие провокации для создания напряжения вполне возможно», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Кирилл Семенов. И в данном случае напряжение создается вокруг испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Санчес занял в отношении Рабата достаточно слабую позицию. «В преддверии всеобщих выборов, погружаясь в поток коррупционных скандалов в своей партии, он отчаянно хочет избежать противостояния с Марокко – страной, с которой Мадриду необходимо поддерживать стабильные отношения из-за её жизненно важной роли партнёра в торговле, миграции и борьбе с наркотрафиком», – пишет издание Politico.

Именно поэтому в ходе миграционного кризиса испанский премьер не обвинял в его организации марокканские власти, вместо этого указывая на каких-то активистов в соцсетях. И это уже вызвало жесткую критику со стороны оппозиции. По словам лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, Санчес

«ведёт себя скорее как подданный Марокко, чем как премьер-министр Испании».

Мягкая реакция еще и на территориальные претензии – дополнительный удар по рейтингу Санчеса. Но кому это надо? Отчасти самому Марокко, ведь Рабат недоволен сближением социалистического правительства Санчеса с марокканским региональным соперником – Алжиром.

Однако это еще не повод топить премьера, тем более, именно при Санчесе Испания признала Западную Сахару (территорию, на которую Рабат претендует) марокканской. И главное: неразумно на ровном месте ссориться с торговым партнером, чей ВВП примерно в десять раз превосходит твой.

Именно поэтому ряд СМИ и экспертов стали говорить о том, что за Марокко кто-то стоит. По мнению многих, фамилия этого кого-то – Дональд Трамп. У американского президента есть основания добиваться смещения правительства Санчеса: испанский премьер слишком часто говорит ему «нет».

Мадрид отказался поднимать оборонные расходы до 3% ВВП (единственный в НАТО), поддержать действия Израиля в Газе и разрешить использовать находящиеся на территории Испании американские базы для операции против Ирана. Важно, что эти «нет» звучали демонстративно громко, как самый настоящий вызов, который бросает крайне левый премьер крайне правому президенту. А Трамп не тот человек, который прощает обиды.

То, что королевство Марокко стало инструментом его мести, неудивительно, ведь отношения между США и этим североафриканским королевством скакнули вверх именно при нынешнем президенте.

«Тесные отношения между Вашингтоном и Рабатом давно демонстрируются обеими сторонами. Начиная с заявления Марокко в этом году о том, что оно станет первым африканским государством, присоединившимся к Совету мира Дональда Трампа, и заканчивая поздравительным посланием, недавно отправленным Трампом в честь 27-летия правления короля Мухаммеда VI», – пишет The Guardian.

А символом этих отношений стало Шоссе Трампа стоимостью почти миллиард долларов, построенное в Западной Сахаре.

Испанские эксперты обвиняют США не только в моральной, но и материальной поддержке антииспанских действий Марокко. Еще 15 июля Палата представителей США проголосовала за выделение Марокко в 2027 году 40 миллионов долларов «для защиты национальных интересов США в сфере безопасности», – и это при весьма скаредном Трампе.

При этом докладе комитета по ассигнованиям было указано, что «города Сеута и Мелилья, управляемые Испанией, расположены на территории Марокко и продолжают оставаться объектом исторических претензий со стороны Марокко». Вот в Мадриде и расценили этот странный грант как финансирование действий по отъему городов.

Но дело, конечно, не только в личной мести Трампа, это инвестиция в новую европейскую политику США. Разжигая конфликт между Марокко и Испанией, Трамп добился демонстрации слабости и раскола внутри ЕС (который он назвал главным противником Америки в Европе).

После начала миграционного кризиса в Сеуте, страны-члены Евросоюза вместо того, чтобы следовать вроде как официально принятому в ЕС принципу Д’Артаньяна (один за всех и все за одного), взяли на вооружение принцип шакала Табаки: «каждый сам за себя». Та же Италия, например, сразу закрыла все морские и воздушные границы с Испанией, а в довесок устами министра иностранных дел Антонио Таяни призвала выкинуть испанцев из Шенгена из-за слишком либеральной политики правительства Санчеса по отношению к нелегалам.

Но, помимо США, за марокканскими действиями против Санчеса явно стоит еще одна страна. Это еще один союзник Марокко – Израиль.

Правительство Испании является главным европейским критиком политики Израиля в отношении Палестины. В частности, требует деоккупировать арабские территории и вводит санкции. «Испанцы часто читают лекции Израилю по вопросам международного права и территориальным компромиссам», – пишет израильское издание Ynet.

Благодаря своим марокканским друзьям и их территориальным претензиям к Испании, Израиль получает возможность зеркалить требования Мадрида. «Прежде чем Санчес продолжит читать нам лекции, пришло время объяснить миру, почему он все ещё поддерживает колониальные анклавы в Африке», – написал во время миграционного кризиса в Сеуте посол Израиля в ООН Дэнни Данон.

Пишет так не только он один. «Это попытка настроить арабов-мусульман против Испании, потому что, мол, они выступают за Палестину, а сами как бы являются колониальной державой», - поясняет Кирилл Семенов.

В Мадриде осознают масштабы сложившегося заговора. «Альянс США, Израиль и Марокко ... имеет одну цель: дестабилизировать правительство», – говорит лидер входящей в правящую коалицию партии «Объединенные Левые» Антонио Майло. Вот только что они могут противостоять этому Альянсу? Особенно в ситуации, когда Европа не готова отказаться от принципа Табаки.