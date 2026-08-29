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Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива
Правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дизеля из России
Кабинет министров принял решение продлить до 30 сентября запрет на вывоз из страны дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей.
«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно», – говорится в официальном сообщении правительства в Max. Прежние ограничения действовали до 31 августа.
В правительстве уточнили, что данная мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
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