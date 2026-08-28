Песков сообщил о поездке Путина в Нижний Новгород

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства также осмотрит выставку проекта «Знай наших» и ознакомится с производством новых автомобилей Volga, передает РИА «Новости».

«Сегодня рабочая поездка в Нижний Новгород. Главная цель – это общение по линии АСИ, Агентства стратегических инициатив. Путин выступит перед участниками мероприятия. Как всегда, пообсуждают тему АСИ», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что российский лидер был инициатором создания агентства и уделяет ему много времени.

В рамках поездки президент пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и проведет непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Кроме того, Путин посетит новые объекты инфраструктуры и автомобильное производство на бывшем заводе Volkswagen, где 19 июня этого года стартовали официальные продажи автомобилей Volga.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению президента. Организаторами выступают АСИ и фонд «Росконгресс», а соорганизаторами – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие проводится 27-28 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив в Нижнем Новгороде.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал новый кроссовер возрожденного бренда Volga.

В прошлом году глава государства поручил председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову поддерживать уникальные отечественные технологические проекты.