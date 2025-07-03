Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
Путин заявил о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд
Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости сделать значительный рывок вперед и поддержать развитие отечественных технологий.
России предстоит осуществить крупный прорыв и начать новый этап технологического развития, заявил президент Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.
Путин подчеркнул: «Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически – запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России».
Он отметил, что для достижения поставленных задач необходимо поддерживать не только крупные исследовательские центры, но и небольшие стартапы, научные и инженерные команды, школьные и студенческие коллективы, а также семейные инициативы. «Вот сейчас тоже на выставке мне рассказывали ребята и о семейном бизнесе, семейных начинаниях. Мы всячески будем это, конечно, поддерживать», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин отметил, что новые национальные бренды уверенно развиваются в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, на основе собственных разработок.
Президент также заявил, что инвестиции частного бизнеса в исследования и разработки в России должны вырасти минимум в два раза.