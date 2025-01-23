Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

«Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.