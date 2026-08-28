Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Захарова рассказала об опасности информационного фронта
Захарова предупредила об опасности информационного фронта
Западная пропаганда наносит скрытый, но серьезный ущерб благодаря своей невидимости и косвенному воздействию на общество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Выступая на Форуме ветеранов СВО «Вместе победим»,Захарова подчеркнула, что западные страны регулярно распространяют фейки о России, передает РИА «Новости».
«Главное, помните, что этот информационный фронт опасен тем, что он вроде как не отнимает жизни – а фронт калечит и отнимает жизни. Этот фронт не наносит поражения прямо. Но самая большая опасность его заключается в том, что он невидимый», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что российское внешнеполитическое ведомство систематически опровергает ложную информацию в специальной рубрике «Антифейк». Кроме того, Захарова напомнила, что публикует разоблачения недостоверных сведений в своем личном Telegram-канале.
Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.
Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России.