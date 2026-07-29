Власти Ливии предложили России построить НПЗ

Tекст: Ольга Иванова

Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что восточные власти страны предлагают компаниям из России построить нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости». По словам чиновника, сейчас российский бизнес не инвестирует в ливийский рынок, так как международные игроки опасаются вкладывать средства из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

«Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», – рассказал аль-Кайди. Министр подчеркнул, что подобный шаг поможет углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между государствами.

Ливия обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке, однако отрасль серьезно пострадала от гражданской войны и политической нестабильности. Это привело к долгим простоям месторождений. В июне суточная добыча нефти в стране впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей. Сейчас в Ливии действуют два правительства: одно базируется в Триполи и поддерживается ООН, другое – на востоке страны, утвержденное парламентом и поддерживаемое армией Халифы Хафтара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Триполи возобновили работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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