Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
В Баку четверо местных жителей получили до двух лет лишения свободы за попытку провести в столице марш с флагами СССР осенью прошлого года.
Фигурантов дела признали виновными по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок, передает РИА «Новости». Поводом для судебного разбирательства стал видеоролик, опубликованный в социальных сетях в ноябре прошлого года. На кадрах группа людей пыталась провести марш с советской символикой на улицах Баку
«Завершился уголовный процесс над Абдуллой Ибрахимли, Ибрагимом Асадли, Эльчиным Байрамли и Мехманом Зейналовым, обвиняемыми в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР», – отмечает азербайджанское агентство АПА.
По решению суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к двум годам лишения свободы. Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов получили по полтора года тюремного заключения.
Ранее в Узбекистане предложили ввести законодательный запрет на пропаганду советской идеологии.