Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае

Снижение уровня воды в Дунае привело к введению режима ЧП на севере Сербии

Tекст: Антон Антонов

Власти Воеводины объявили режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас на севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная, передает ТАСС.

«Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня воды в Дунае – минус 127 сантиметров [от стандартного уровня], что представляет собой серьезную проблему для функционирования гидросистемы Дунай – Тиса – Дунай, прежде всего для ирригационных систем, сельскохозяйственного производства и других потребителей», – говорится в сообщении.

В кабинете министров края подчеркнули, что критическая гидрологическая обстановка особенно остро ощущается именно в этих муниципалитетах. Низкий уровень воды осложняет работу системы каналов, обеспечивающих подачу воды для орошения полей и нужд других потребителей.

Для смягчения последствий чрезвычайной ситуации правительство Автономного края выделило 270 млн динаров (около 2,3 млн евро). Эти средства направили государственному предприятию «Воды Воеводины» для смягчения последствий ситуации.

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