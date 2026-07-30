Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

Tекст: Мария Иванова

Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

«Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.