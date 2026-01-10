Посол Мелик-Багдасаров: Каракас заявил о неизменности внешнеполитического курса

Tекст: Антон Антонов

«Вчера я имел достаточно продолжительную беседу с министром иностранных дел Иваном Хилем и прямо задал вопрос ему, что поменяется и что не поменяется. Он сказал, что во внешнеполитическом плане никаких изменений не будет», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что в 2025 году вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Венесуэльская сторона в контактах с российскими представителями неоднократно подтверждала приверженность положениям этого документа и принципам двустороннего сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелик-Багдасаров провел встречу с Хилем в Каракасе. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой, который вступил в силу, остается основой для развития отношений двух стран.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Дания (Гренландия)

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Голосовать Результаты



