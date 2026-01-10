Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.26 комментариев
МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что во внешнеполитическом плане никаких изменений не будет, сообщил посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.
«Вчера я имел достаточно продолжительную беседу с министром иностранных дел Иваном Хилем и прямо задал вопрос ему, что поменяется и что не поменяется. Он сказал, что во внешнеполитическом плане никаких изменений не будет», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».
Мелик-Багдасаров подчеркнул, что в 2025 году вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Венесуэльская сторона в контактах с российскими представителями неоднократно подтверждала приверженность положениям этого документа и принципам двустороннего сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелик-Багдасаров провел встречу с Хилем в Каракасе. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой, который вступил в силу, остается основой для развития отношений двух стран.