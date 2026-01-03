Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.14 комментариев
Очереди за продуктами и топливом выросли в Каракасе после ночной операции США
После ночной операции США и сообщений о захвате президента Николаса Мадуро в Каракасе возникли длинные очереди за продуктами, а большинство автозаправок оказались закрыты.
Венесуэльцы вынуждены выстраиваться в длинные очереди у немногочисленных работающих магазинов на западе Каракаса после прошедших ударов и военной операции США в стране, пишет РИА «Новости».
Корреспондент агентства сообщает, что жители района Катия стараются купить хотя бы необходимые продукты для семьи, поскольку большинство магазинов на проспекте Сукре закрыто.
Один из местных жителей рассказал агентству: «Ситуация немного тяжёлая, не всё работает, как обычно. Пришёл посмотреть, что удастся купить – продукты для семьи». По его словам, приходится простоять в очереди больше полчаса, чтобы попасть в работающий магазин.
Другие жители сообщают, что многие опасаются будущего и покупают провизию «хотя бы на первое время». После ночной операции США, сопровождавшейся взрывами в разных районах Каракаса, улицы города почти опустели, а работа торговли фактически остановилась. По словам местных, сегодня единственный открытый магазин в их районе стал точкой притяжения для сотен людей.
Аналогичная ситуация наблюдается и на автозаправках, большая часть из которых в Каракасе закрыта. На западной части города практически отсутствуют не только клиенты, но и сотрудники заправок. Причиной называют недавнюю атаку США и «беспрецедентный уровень неопределённости».
Напоминаем, как заявил президент США Дональд Трамп, американские военные нанесли по стране массированный удар, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены за пределы государства.
Венесуэльский МИД уже заявил о намерении обратиться в международные организации и запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
Власти России выразили солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что действия США, если они подтвердятся, являются недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.