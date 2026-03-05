Победителей конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» наградили в НЦ «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Организаторы конкурса отмечают, что проект способствует популяризации Дальнего Востока как перспективного направления для активного туризма и объединяет путешественников со всей страны. В церемонии приняли участие руководители федеральных министерств, депутаты Госдумы, члены жюри и авторы конкурсных работ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс проводится по инициативе зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Он подчеркнул значимость таких инициатив: «Можно долго призывать к патриотизму, взывать к любви к Родине, а любовь к ней начинается именно с таких путешествий: с гор, с рек, с каждого цветка, который мы поутру увидели в походе». Он также отметил, что конкурс предоставляет возможность миллионам людей открыть для себя новые маршруты и вдохновиться участием в путешествиях.

В этом году на конкурс поступило более 850 заявок, что почти в полтора раза превышает показатели прошлого года. Работы оценивались в четырех основных номинациях – «Пешее путешествие», «Водное путешествие», «Зимнее путешествие», «Арктическое путешествие», а также в категории «Тропами Победы» и других специальных номинациях. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил: рост числа номинантов с 200 до более чем 800 показывает, насколько богат талантом Дальний Восток России.

Гран-при конкурса и главный приз – 3 млн рублей – получила Марина Галкина за фильм «Одна в тундре. 700 километров пути». Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая вручила награду, назвав фильм «гимном Дальнему Востоку» и отметив, что работы участников служат важным уроком истории для молодежи. Марина Галкина рассказала, что собирается отправиться в новое путешествие по Якутии, чтобы снять очередной фильм о природе региона.

После официальной части гости церемонии смогли посмотреть лучшие фильмы с молодежными маршрутами по Дальнему Востоку. Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда Президента в ДФО, Минвостокразвития, «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и фонда развития социальных инициатив.



