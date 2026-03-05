Путин отметил особое отношение к матерям в традициях народов России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на встрече с представительницами прекрасного пола по случаю Международного женского дня подчеркнул особое, традиционно теплое отношение к женщинам, характерное для всех народов страны, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что особенно важно душевное отношение к матери, выразив благодарность за жизнь, воспитание и тепло. Он добавил, что это также проявляется в отношении к подругам и женам.

Ранее Путин во время встречи с женщинами перед 8 Марта заявил о риске для военных при использовании на фронте не контролируемых Россией систем связи.

До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал проведение этой встречи. А сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская отметила, что женщин важно поздравлять не только в праздники, но особенно в Международный женский день и на День жен-мироносиц.



