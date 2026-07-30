Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации» России на Украине
Военная авиация Польши поднята в воздух на фоне «активности» России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
«Внимание. В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации», – говорится в сообщении ведомства в X.
В воздух были подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.
Военные подчеркивают, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства в приграничных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по Киеву.
Украинские СМИ сообщают о взрывах вблизи города Черкассы, в городе Сумы, в Полтаве, в Харькове и в городе Златополе Харьковской области, а также в Винницкой области Украины.