Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Онищенко призвал отменить норматив в 15 минут для врачей на прием пациентов
Временной регламент в 15 минут для осмотра больных неэффективен, поскольку каждому человеку требуется индивидуальный подход, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25-27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо, а кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать», – сказал Онищенко РИА «Новости».
По словам академика, специалистам часто требуется дополнительное время для правильной постановки диагноза.
Нередко медикам необходимо проконсультироваться с коллегами для назначения профильного лечения, что невозможно уложить в жесткие рамки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко раскритиковал существующие временные рамки для медицинских консультаций.
В апреле правительство утвердило функцию отложенной записи к специалистам через портал Госуслуг.
Ранее кабинет министров ограничил срок ожидания приема терапевта в поликлиниках одними сутками.