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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    51 комментарий
    30 июля 2026, 06:33 • Новости дня

    Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительные подземные толчки в японской префектуре Кумамото унесли жизни почти трех десятков жителей, еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.

    «На момент сегодня 6.30 согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – сказал Кихара, передает РИА «Новости».

    Генсек пояснил, что гибель людей могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенным причинам.

    Среди них он назвал обострение хронических заболеваний из-за ночевок в автомобилях без медицинской помощи. Окончательные причины смерти части жертв еще выясняются.

    Кроме того, пять человек остаются в тяжелом состоянии из-за полученных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о 13 жертвах землетрясения. В результате серии сильных подземных толчков травмы получили более 50 местных жителей. Два сейсмических удара спровоцировали обрушения зданий и пожары в префектуре Кумамото.

    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

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    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    27 июля 2026, 18:21 • Новости дня
    Захарова предостерегла Японию от размещения ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала, напомнив о тяжелых последствиях подобных шагов.

    Власти России посоветовали Токио не забывать уроки прошлого и придерживаться мирного вектора развития, передает ТАСС. Мария Захарова прокомментировала слова японского министра обороны Синдзиро Коидзуми о вероятном размещении ядерного вооружения.

    «Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые он как тщательно пытается забыть – речь идет об истории Второй мировой войны – и вернуться к мирному пути», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат добавила, что последствия таких безответственных решений окажутся крайне негативными прежде всего для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на риски отхода Токио от послевоенных пацифистских принципов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил открытое обсуждение японскими властями возможного пересмотра неядерного статуса страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предложил рассмотреть вопрос о переходе флота на атомные подводные лодки.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

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    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    29 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Население Японии впервые за 42 года упало ниже 120 млн человек

    Численность граждан Японии опустилась ниже 120 млн человек впервые с 1984 года

    Tекст: Мария Иванова

    К началу 2026 года количество японцев сократилось почти на миллион человек, обновив антирекорд последних десятилетий на фоне рекордного падения рождаемости.

    Численность граждан Японии впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составил 119 млн 736 тыс. 483 человека, передает РИА «Новости».

    За год число японцев сократилось примерно на 917 тысяч, или на 0,76%. Это стало крупнейшим падением с начала проведения исследования в 1968 году. Население уменьшилось во всех префектурах, кроме Токио.

    Сокращение численности японцев продолжается 17-й год подряд. За отчетный период в стране умерли около 1,59 млн человек, тогда как число родившихся составило рекордно низкие 670 тысяч.

    Одновременно количество проживающих в Японии иностранцев выросло примерно на 354 тысячи и достигло рекордных 4 млн 31 тыс. 159 человек. Рост был зафиксирован во всех регионах страны.

    Общая численность населения Японии, включая иностранцев, составила 123 млн 767 тыс. 642 человека, уменьшившись примерно на 563 тысячи. Увеличение числа жителей было зафиксировано только в префектурах Тиба, Токио и Осака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую пятилетку население Японии уменьшилось на 3 млн человек. Число детей в стране упало до исторического минимума в 13,29 миллиона.

    В 2024 году рождаемость в государстве достигла абсолютного антирекорда за всю историю подсчетов.

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    27 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

    Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

    «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

    Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

    Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

    Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

    Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    27 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили

    Tекст: Мария Иванова

    Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».

    По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.

    Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.

    В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.

    В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.

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    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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