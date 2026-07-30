Маск решил возобновить финансирование республиканцев перед выборами в Конгресс

Axios: Маск возобновит поддержку республиканцев перед выборами в Конгресс

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск намерен оказать финансовую поддержку республиканцам перед голосованием в американский Конгресс, которое пройдет 3 ноября, передает портал Axios. Для этого предприниматель возобновляет деятельность политического фонда America PAC.

Источники издания отмечают, что миллиардер планирует выделить значительные средства «для повышения явки избирателей», симпатизирующих Республиканской партии. Кампания будет включать поквартирный обход, цифровую рекламу и почтовую рассылку, пеоредает ТАСС.

Представители бизнесмена не стали называть точную сумму инвестиций, однако ожидается, что она будет масштабной, учитывая его прошлые вложения.

В 2024 году фонд America PAC направил более 260 млн долларов на поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки. Политический советник Трампа Джеймс Блэр назвал фонд важнейшим партнером и отметил, что его возвращение в текущем году станет огромным подспорьем для республиканцев по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе миллиардер выделил 10 млн долларов кандидату в Сенат от республиканцев.

В конце прошлого года бизнесмен направил существенные средства на избирательные кампании консерваторов.

Во время президентской гонки 2024 года предприниматель потратил на поддержку Дональда Трампа более 250 млн долларов.