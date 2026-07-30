Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыпется западоцентричный мир.0 комментариев
Назван самый подешевевший в России с начала года продукт
Огурцы возглавили список самых подешевевших продуктов в России с начала года
С января текущего года цены на свежие огурцы снизились на 55,4%, сделав овощ абсолютным лидером по падению стоимости среди продовольственных товаров, следует из данных статистического ведомства.
По данным статистического ведомства на 27 июля, помидоры также стали заметно доступнее для покупателей, потеряв в цене 23,5%, передает РИА «Новости».
В пятерку продуктов с наиболее заметным снижением стоимости вошли сливочное масло, подешевевшее на 6,5%, а также молоко со снижением на 3,5%. Кроме того, твердые, полутвердые и мягкие сыры стали доступнее на 3,2%.
Положительная динамика затронула и другие популярные категории товаров. Сметана убавила в цене 2,4%, творог и кефир подешевели на 1,6%, стоимость риса опустилась на 1,5%, а бананов – на 1,1%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Росстат зафиксировал снижение стоимости огурцов в российских магазинах на 6,3%.
Весной этот овощ возглавил рейтинг наиболее подешевевших продовольственных товаров.
В апреле представители ассоциации «Руспродсоюз» отметили падение цен на свежие огурцы на 15%.