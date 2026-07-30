ЦИК сообщила о доставке бюллетеней на выборы беспилотными катерами

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия России и АФК «Система» договорились об использовании инновационной техники на предстоящих выборах. Соглашение было подписано в Петербурге председателем ЦИК Эллой Памфиловой и главой совета директоров компании Владимиром Евтушенковым, передает сайт ЦИК.

«Применение новых современных беспилотных технологий на выборах имеет важные преимущества – сокращение трудозатрат и финансовых ресурсов при проведении голосования в труднодоступных местностях и обеспечение безопасности при доставке избирательной документации», – заявила Памфилова, подчеркнув, что технологии должны расширять электоральные возможности граждан.

Эксперимент по доставке бюллетеней и протоколов затронет Архангельскую и Кемеровскую области, а также Карелию. Как отметил Владимир Евтушенков, проект является знаковым пилотом, доказывающим, что сложные маршруты больше не помешают реализации прав россиян. По его словам, в будущем подобные дроны смогут доставлять медикаменты и другие жизненно важные грузы.

Безэкипажные катера для нужд ЦИК предоставит компания «Ситроникс КТ», входящая в АФК «Система». На церемонии подписания соглашения генеральный директор предприятия Евгений Шишенин продемонстрировал работу нового судна.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о запуске процедуры организации выборов депутатов Государственной думы девятого созыва.

В середине июля ведомство завершило прием документов от идущих в порядке самовыдвижения кандидатов.

Позже Центризбирком утвердил федеральный список претендентов от партии «Единая Россия».