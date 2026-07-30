Какого президента Франции боится НАТО

Тимофей Бордачёв
Азия и Европа очень по-разному важны для России
Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.
Геворг Мирзаян
Почему Трамп уперся в Иран
Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.
Дмитрий Родионов
Украине обрезают морскую инфраструктуру
Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.