Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности Перейти в раздел

Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности Перейти в раздел

Как перекрыть доступ к портам Николаева из Черного моря Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть. Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел