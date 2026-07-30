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    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
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    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео

    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова

    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват

    Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Как перекрыть доступ к портам Николаева из Черного моря

    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

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    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца

    В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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