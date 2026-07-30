Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Суд решил заново рассмотреть уголовное дело блогера Лерчек
Гагаринский суд Москвы принял решение начать рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с самого начала.
Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, передает ТАСС.
Ранее разбирательство приостанавливали в связи с онкологическим заболеванием блогера. Согласно медицинскому заключению Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, Чекалина завершила курс химиотерапии. Врачи подтвердили отсутствие противопоказаний для ее участия в судебном процессе.
Ранее гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу блогера. Позже инстанция возобновила производство в отношении Чекалиной.
В конце июля рассмотрение материалов передали новому федеральному судье.