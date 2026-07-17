Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Суд арестовал бывшего топ-менеджера Минпромторга Колобова за хищения
Экс-директора департамента Минпромторга Колобова арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего чиновника Минпромторга Дмитрия Колобова подозревают в хищении средств, выделенных на импортозамещение, причем во время оглашения решения об аресте он лишился чувств.
Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, передает ТАСС. Его подозревают в махинациях при реализации программ импортозамещения.
«Колобов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в рамках дела о мошенничестве. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя МВД и заключил бывшего чиновника под стражу до 16 сентября», – сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что при оглашении постановления об аресте подозреваемый упал в обморок.
Следствие полагает, что дело связано с хищением денег, направленных на инновационные проекты. Ущерб по одному из эпизодов, касающемуся производства подгузников для взрослых из отечественной целлюлозы, превышает 50 млн рублей. Правоохранители не исключают появления новых эпизодов, а общий ущерб может достигнуть одного млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Следственный комитет задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна.
В мае суд Подмосковья отправил под арест бывшего топ-менеджера конструкторского бюро Валерия Киселева за хищение 600 млн рублей.
В прошлом году Басманный суд Москвы арестовал директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова по делу о взятке.