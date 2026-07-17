  • Новость часаМинобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ну и где эта ваша демократия
    17 июля 2026, 08:56 Мнение

    Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Смерть легендарного русофоба сделала Трампа сильнее и опаснее
    Трамп обвинил Китай в крупнейшем вмешательстве в выборы в США
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями

    Вот интересно: всю жизнь мне какие-то люди объясняют, что я живу в недемократической стране. Сначала моя страна не угодила внешним наблюдателям, потому что тут не было конкурирующих партий, свободного рынка, свободы прессы, свободы обмена информацией, выезда за границу, свободы того, свободы сего.

    А главное – не было демократии.

    С тех пор уже и свободный рынок есть, и информации сколько угодно, свобода передвижений, выборы и так далее. Но тут же кто-нибудь завизжит: «какие это выборы?», «какая это пресса?», «какая это свобода слова?».

    «А где сменяемость власти?». Этим нам тыкали, как мордой селедки – Ваньке Жукову. «Это не бычки, это воши!» – как писал Катаев.

    Погодите, я не готов вникать в ваши оценочные суждения. Если вам не нравятся формы реализации демократических норм и бычки на Привозе, это не отменяет того факта, что всё то, за что пинали бедный СССР, давным-давно исчезло и все составляющие демократии на месте.

    Остальное базар и пропаганда. Но мне пытаются объяснить, что мы снова в чем-то виноваты и мы опять недемократическая страна. А вот Украина – демократическая, и демократически защищает весь демократический Запад от бесконечно и уныло недемократической России. Украина, в которой переворот за переворотом, а нынешний президент, напомню, незаконно занимает свою должность.

    Хотите жить в этом убеждении – кто ж помешает. Обычно оно сопутствует верованиям в то, что Израиль никогда не воюет с соседями, а США – отстаивают силой оружия исключительно интересы демократии во всем мире. Но просто такого не бывает: чтобы на протяжении постоянно меняющегося экономико-политического устройства одна страна все время остается недемократической, даже если уже выполнила и перевыполнила все требования Всемирной Комиссии по вступлению в Демократию. Она же – комиссия белых пальто.

    Но если ты не смотришь на сияющий Запад в статусе туриста и любителя Венской оперы, а лично окунаешься на годы в каноническую западную демократическую среду, то начнешь задавать вопросики. Хотя, что с самой демократией что-то не то, видно даже невооруженным вторым паспортом или рабочей визой зрением. А в последнее время – вот прямо бесстыже и кучно пошло.

    Абсолютно далек от самого банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить, деморализовать и в конце концов «разгромить на поле боя» мою собственную страну.

    Поэтому придется поднять перст указующий и возвысить голос.

    Потому что я уже ничего не понимаю. Как в сегодняшней ситуации находятся наглые и лживые персонажи, которые еще что-то говорят про какую-то «тамошнюю демократию», на которую мы должны ориентироваться или хотя бы молиться?

    Ведь после всех этих байденско-трамповских выборных циклов с позорищем, манипуляциями и эпических масштабов провокациями спецслужб только конченный идиот или Майкл Макфол могут что-то рассказывать про демократию и выборы.

    Но последнюю прелесть я вообще не понял. Сколько бы мне ни объясняли про особые традиции. Тут помер старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Видный был мужчина, активный – в какой-то мере он определял внешнюю политику если не страны, то Республиканской партии. И тут через два дня после его похорон его место в Сенате торжественно вручается… его сестре. Так мир узнал, что у него была сестра.

    То есть глас народа в рамках сиятельной демократии высказался за сестру. Что?! Вы себе можете представить, что, не дай бог, по печальному случаю освобождается место в ужасном антидемократическом русском сенате, который называется Советом Федерации, и на место яркой сенаторши приходит не менее яркая ее дочь? Или сестра. Или брат.

    Нам, развесившим уши, конечно, еще удавалось втюхивать идею всенародного голосования и любви к семейству Кеннеди. Но уже на моменте бесконечных президентов Бушей эта вера подверглась эрозии. Всенародная любовь к Бушу (любому) раз за разом –это что-то из области зоофилии. Такого не бывает. Народ не дурак. Значит, это работает и помимо народа. То есть демоса, которого «-кратия» – «власть».

    И в тот же день выходит глава федеральной земли Германии Саксония-Анхальт Свен Шульце, которого назначала партия, что в предыдущий раз выиграла выборы (а именно – ХДС), и заявляет, что не намерен уходить с поста, если АдГ выиграет выборы. А как насчет демократических процедур? Глас народа, порядок голосования, формирование демократического правительства земли, вот это вот всё? А никак. Когда им светит потеря власти – никакой демократии врагам демократии. А почему они враги демократии? Потому что они угрожают нашей власти. Такая у них логика.

    Но раньше они хоть как-то сдерживались на людях. Теперь говорят открытым текстом. Хотя раньше тоже с выборами уже начало быть смешно. Помнится, мне рассказывали, что в СССР права не было, а было телефонное право.

    В СССР я такого не помню, зато шикарный пример телефонного права наблюдал в Германии в 2020 году, когда канцлер Меркель позвонила аж из ЮАР и потребовала отмены результатов состоявшихся демократических выборов в Тюрингии. Нет, не потому, что победила АдГ. А потому что кандидат от ХДС получил голоса членов местного парламента от АдГ и выиграл. А должен был превратить законное голосование в политическое шоу с битьем посуды.

    Я бы не стал называть тетушку Меркель могильщиком демократии. Просто время ее правления пришлось на тот период, когда всем уже стало ясно, что миф о демократии не работает внутри системы, он остался только для лохов на экспорт. И они отбросили ложный стыд.

    Я помню этих милых молодых людей с хорошими лицами, которые закатывали глазки на проспекте Сахарова: «Даешь сменяемость власти». Что означало, конечно же – «власть должна принадлежать не вам, а нам». Глупые и лживые, ныне сидящие на американские деньги в Литве, они ведь никому не рассказывали, что люди, которые родились в первый срок канцлера Меркель, не только успели закончить школу, но и получить паспорт к тому моменту, когда тетушку выперли из канцлеров. И никому ничто нигде не жало – это же демократия, понимать надо. Понимать, верить и кланяться. А еще лучше – платить репарации. 

    Сменяемость власти – это, конечно, чудесно и демократично. Только как-то странно она выглядит у демократов. Лет пятнадцать назад помер американский демократический сенатор Бёрд. Я при нем родился, закончил институт, отслужил на флоте, отработал в пяти–восьми СМИ, вырастил двух детей и только когда у меня стало уже трое внуков, он просто помер от старости. А так бы сидел дальше – 51 год демократической сменяемости власти. Вот учитесь, детки. Сенатор Инноу сидит 50 лет, Лихи сидел 47 лет, Тед Кеннеди – 47 лет, Чак Грассли – 44 года, Митч Макконнелл – 41 год. Всеобщая любимица Нэнси Пелоси сидела в Палате представителей с 1987 года, а 20 лет еще и была спикером. Сменяемость власти, видимо, помогла ей стать самой богатой посланницей народа-демоса и заработать 88 млн долларов за последние десять лет.

    Ну рассказывайте, рассказывайте про основы демократии, на которые покусилась Россия.

    Про свободу слова вам на прошлой неделе рассказал Европарламент, который изменил регламент голосования – так как не хватало депутатов-отпускников, и ввел-таки цензуру соцсетей и личной электронной переписки. На тех, кто ограничил свободу передвижений по политическим причинам и по признаку расовой принадлежности, мы даже не будем показывать пальцем.

    Что там еще осталось от демократии в этом гробу? Только муляж на экспорт – чтобы фальсифицировать и отменять выборы в других странах. Бомбить Белград. Выдавать ракеты для стрельбы вглубь России.

    Что еще?

    Больше ничего. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Полковник ГУР Жикович воровал выделенные на подготовку терактов в России деньги
    МИД: Украина хочет открыть африканский фронт против России
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    Уровень доверия граждан Грузии к евробюрократии упал до 15%
    США увеличили импорт российского сыра
    В России значительно выросло производство одежды и обуви
    Казахстан решил направить 1,2 млрд кубометров воды в Аральское море

    Россия обеспечит себя и мир металлами будущего

    Россия готова поставить еще один экономический рекорд – на этот раз в металлургии. Россия производит металлы, которые нужны всему миру и прямо сейчас. Чтобы обеспечить растущий спрос, «Норникель» готовится в этом году добыть рекордный объем руды. Почему весь мир охотится за российскими металлами, и как выиграет от этого российский бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»

    Уже почти год после саммита России и США на Аляске «дух Анкориджа» остается одним из важных элементов в вопросах украинского урегулирования. Несмотря на отсутствие подписанных соглашений, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа изменила ситуацию вокруг конфликта. При этом одни эксперты относятся к «духу Анкориджа» скептически, другие считают его успехом. Но за полярными оценками остается главный вопрос: что на самом деле скрывается за этой формулировкой и какие реальные результаты саммит на Аляске принес России? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть легендарного русофоба сделала Трампа сильнее и опаснее

    Законопроект с беспрецедентными санкциями против России и ее торговых партнеров будет принят в США не позже осени и назван в честь автора – сенатора-русофоба Линдси Грэма, внезапно скончавшегося после командировки на Украину. Значит ли это, что президент Дональд Трамп возвращает внешнюю политику Америки во времена Джо Байдена? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации