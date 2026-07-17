Ну и где эта ваша демократия

Вот интересно: всю жизнь мне какие-то люди объясняют, что я живу в недемократической стране. Сначала моя страна не угодила внешним наблюдателям, потому что тут не было конкурирующих партий, свободного рынка, свободы прессы, свободы обмена информацией, выезда за границу, свободы того, свободы сего.

А главное – не было демократии.

С тех пор уже и свободный рынок есть, и информации сколько угодно, свобода передвижений, выборы и так далее. Но тут же кто-нибудь завизжит: «какие это выборы?», «какая это пресса?», «какая это свобода слова?».

«А где сменяемость власти?». Этим нам тыкали, как мордой селедки – Ваньке Жукову. «Это не бычки, это воши!» – как писал Катаев.

Погодите, я не готов вникать в ваши оценочные суждения. Если вам не нравятся формы реализации демократических норм и бычки на Привозе, это не отменяет того факта, что всё то, за что пинали бедный СССР, давным-давно исчезло и все составляющие демократии на месте.

Остальное базар и пропаганда. Но мне пытаются объяснить, что мы снова в чем-то виноваты и мы опять недемократическая страна. А вот Украина – демократическая, и демократически защищает весь демократический Запад от бесконечно и уныло недемократической России. Украина, в которой переворот за переворотом, а нынешний президент, напомню, незаконно занимает свою должность.

Хотите жить в этом убеждении – кто ж помешает. Обычно оно сопутствует верованиям в то, что Израиль никогда не воюет с соседями, а США – отстаивают силой оружия исключительно интересы демократии во всем мире. Но просто такого не бывает: чтобы на протяжении постоянно меняющегося экономико-политического устройства одна страна все время остается недемократической, даже если уже выполнила и перевыполнила все требования Всемирной Комиссии по вступлению в Демократию. Она же – комиссия белых пальто.

Но если ты не смотришь на сияющий Запад в статусе туриста и любителя Венской оперы, а лично окунаешься на годы в каноническую западную демократическую среду, то начнешь задавать вопросики. Хотя, что с самой демократией что-то не то, видно даже невооруженным вторым паспортом или рабочей визой зрением. А в последнее время – вот прямо бесстыже и кучно пошло.

Абсолютно далек от самого банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить, деморализовать и в конце концов «разгромить на поле боя» мою собственную страну.

Поэтому придется поднять перст указующий и возвысить голос.

Потому что я уже ничего не понимаю. Как в сегодняшней ситуации находятся наглые и лживые персонажи, которые еще что-то говорят про какую-то «тамошнюю демократию», на которую мы должны ориентироваться или хотя бы молиться?

Ведь после всех этих байденско-трамповских выборных циклов с позорищем, манипуляциями и эпических масштабов провокациями спецслужб только конченный идиот или Майкл Макфол могут что-то рассказывать про демократию и выборы.

Но последнюю прелесть я вообще не понял. Сколько бы мне ни объясняли про особые традиции. Тут помер старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Видный был мужчина, активный – в какой-то мере он определял внешнюю политику если не страны, то Республиканской партии. И тут через два дня после его похорон его место в Сенате торжественно вручается… его сестре. Так мир узнал, что у него была сестра.

То есть глас народа в рамках сиятельной демократии высказался за сестру. Что?! Вы себе можете представить, что, не дай бог, по печальному случаю освобождается место в ужасном антидемократическом русском сенате, который называется Советом Федерации, и на место яркой сенаторши приходит не менее яркая ее дочь? Или сестра. Или брат.

Нам, развесившим уши, конечно, еще удавалось втюхивать идею всенародного голосования и любви к семейству Кеннеди. Но уже на моменте бесконечных президентов Бушей эта вера подверглась эрозии. Всенародная любовь к Бушу (любому) раз за разом –это что-то из области зоофилии. Такого не бывает. Народ не дурак. Значит, это работает и помимо народа. То есть демоса, которого «-кратия» – «власть».

И в тот же день выходит глава федеральной земли Германии Саксония-Анхальт Свен Шульце, которого назначала партия, что в предыдущий раз выиграла выборы (а именно – ХДС), и заявляет, что не намерен уходить с поста, если АдГ выиграет выборы. А как насчет демократических процедур? Глас народа, порядок голосования, формирование демократического правительства земли, вот это вот всё? А никак. Когда им светит потеря власти – никакой демократии врагам демократии. А почему они враги демократии? Потому что они угрожают нашей власти. Такая у них логика.

Но раньше они хоть как-то сдерживались на людях. Теперь говорят открытым текстом. Хотя раньше тоже с выборами уже начало быть смешно. Помнится, мне рассказывали, что в СССР права не было, а было телефонное право.

В СССР я такого не помню, зато шикарный пример телефонного права наблюдал в Германии в 2020 году, когда канцлер Меркель позвонила аж из ЮАР и потребовала отмены результатов состоявшихся демократических выборов в Тюрингии. Нет, не потому, что победила АдГ. А потому что кандидат от ХДС получил голоса членов местного парламента от АдГ и выиграл. А должен был превратить законное голосование в политическое шоу с битьем посуды.

Я бы не стал называть тетушку Меркель могильщиком демократии. Просто время ее правления пришлось на тот период, когда всем уже стало ясно, что миф о демократии не работает внутри системы, он остался только для лохов на экспорт. И они отбросили ложный стыд.

Я помню этих милых молодых людей с хорошими лицами, которые закатывали глазки на проспекте Сахарова: «Даешь сменяемость власти». Что означало, конечно же – «власть должна принадлежать не вам, а нам». Глупые и лживые, ныне сидящие на американские деньги в Литве, они ведь никому не рассказывали, что люди, которые родились в первый срок канцлера Меркель, не только успели закончить школу, но и получить паспорт к тому моменту, когда тетушку выперли из канцлеров. И никому ничто нигде не жало – это же демократия, понимать надо. Понимать, верить и кланяться. А еще лучше – платить репарации.

Сменяемость власти – это, конечно, чудесно и демократично. Только как-то странно она выглядит у демократов. Лет пятнадцать назад помер американский демократический сенатор Бёрд. Я при нем родился, закончил институт, отслужил на флоте, отработал в пяти–восьми СМИ, вырастил двух детей и только когда у меня стало уже трое внуков, он просто помер от старости. А так бы сидел дальше – 51 год демократической сменяемости власти. Вот учитесь, детки. Сенатор Инноу сидит 50 лет, Лихи сидел 47 лет, Тед Кеннеди – 47 лет, Чак Грассли – 44 года, Митч Макконнелл – 41 год. Всеобщая любимица Нэнси Пелоси сидела в Палате представителей с 1987 года, а 20 лет еще и была спикером. Сменяемость власти, видимо, помогла ей стать самой богатой посланницей народа-демоса и заработать 88 млн долларов за последние десять лет.

Ну рассказывайте, рассказывайте про основы демократии, на которые покусилась Россия.

Про свободу слова вам на прошлой неделе рассказал Европарламент, который изменил регламент голосования – так как не хватало депутатов-отпускников, и ввел-таки цензуру соцсетей и личной электронной переписки. На тех, кто ограничил свободу передвижений по политическим причинам и по признаку расовой принадлежности, мы даже не будем показывать пальцем.

Что там еще осталось от демократии в этом гробу? Только муляж на экспорт – чтобы фальсифицировать и отменять выборы в других странах. Бомбить Белград. Выдавать ракеты для стрельбы вглубь России.

Что еще?

Больше ничего.