Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.6 комментариев
Эксперт Коротченко заявил о стратегической инициативе армии России
Эксперт Коротченко заявил о стратегической инициативе армии России в зоне СВО
Дисбаланс в количестве переданных тел погибших военнослужащих указывает на удержание российскими войсками стратегической инициативы в зоне проведения специальной военной операции, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
Разница более чем в 16 раз в количестве переданных украинской стороне тел погибших свидетельствует о стратегической инициативе Вооруженных сил России на поле боя, передает ТАСС. Такое мнение выразил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Россия выполняет соответствующие международные конвенции в гуманитарной сфере. И, безусловно, именно с нашей стороны были и продолжаются инициативы по обмену телами погибших. Такой резкий диспаритет, в первую очередь, связан с большими потерями ВСУ», – заявил Коротченко. Он добавил, что потери противника носят системный и значительный характер.
По словам Коротченко, подобный дисбаланс наблюдается даже на фоне мероприятий по полноценной мобилизации на Украине. Аналитик подчеркнул, что российская авиация активно наносит мощные дистанционные удары по укрепрайонам противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Украинская армия лишена таких возможностей из-за отсутствия фронтовой авиации.
Значительный урон противнику также наносят подразделения войск беспилотных систем. Удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая места производства ракетного оружия и дальнобойных дронов, существенно снижают потенциал ВСУ. Кроме того, Коротченко отметил эффективную работу ФСБ по предотвращению диверсионно-террористических актов на территории России.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина, а отдали Украине 501 труп.