Эксперт Коротченко заявил о стратегической инициативе армии России в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Разница более чем в 16 раз в количестве переданных украинской стороне тел погибших свидетельствует о стратегической инициативе Вооруженных сил России на поле боя, передает ТАСС. Такое мнение выразил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Россия выполняет соответствующие международные конвенции в гуманитарной сфере. И, безусловно, именно с нашей стороны были и продолжаются инициативы по обмену телами погибших. Такой резкий диспаритет, в первую очередь, связан с большими потерями ВСУ», – заявил Коротченко. Он добавил, что потери противника носят системный и значительный характер.

По словам Коротченко, подобный дисбаланс наблюдается даже на фоне мероприятий по полноценной мобилизации на Украине. Аналитик подчеркнул, что российская авиация активно наносит мощные дистанционные удары по укрепрайонам противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Украинская армия лишена таких возможностей из-за отсутствия фронтовой авиации.

Значительный урон противнику также наносят подразделения войск беспилотных систем. Удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая места производства ракетного оружия и дальнобойных дронов, существенно снижают потенциал ВСУ. Кроме того, Коротченко отметил эффективную работу ФСБ по предотвращению диверсионно-террористических актов на территории России.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина, а отдали Украине 501 труп.